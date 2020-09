Serie tv nel mirino hacker, al top The Mandalorian

ROMA, 06 SET - The Mandalorian, Stranger Things, The Witcher, Sex Education, Orange is the New Black sono le serie tv preferite dagli hacker. Il phishing è uno dei modi più comuni usati per rubare le credenziali di un account online, Netflix è l'obiettivo più popolare. Lo hanno scoperto i ricercatori della società di sicurezza Kaspersky che hanno analizzato le minacce informatiche in relazione alle cinque principali piattaforme di streaming (Hulu, Disney+, Netflix, Apple TV+ e Amazon Prime Video), in un arco temporale che va da gennaio 2019 all'8 aprile 2020. Il phishing è uno dei modi più comuni usati per rubare le credenziali. Esistono, ad esempio, versioni 'fake' delle pagine online di accesso ai vari servizi che vengono usate come trappole per gli utenti poco attenti. In questo caso Netflix è l'obiettivo più popolare: i ricercatori hanno trovato false pagine di accesso a questa piattaforma in ben quattro lingue diverse. Un'abitudine che agevola gli hacker è quella di condividere le proprie credenziali di accesso alle piattaforme streaming con parenti o amici. Sempre secondo Kaspersky lo fa il 38% degli italiani e il 46% di tutti gli intervistati a livello mondiale. Tuttavia, il 17% degli italiani (contro il 32% a livello globale) teme che i propri account non siano al sicuro poiché non dispongono di sufficienti informazioni sulle abitudini in rete dei propri coinquilini. (ANSA).