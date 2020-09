F1: Monza, Ferrari Vettel fuori da Q2, partirà 17/a

MONZA, 05 SET - Qualifiche del Gran Premio d'Italia amare per la Ferrari di Sebastian Vettel. Sul circuito di Monza, il tedesco quattro volte campione non è riuscito a qualificarsi nemmeno per la Q2 (i primi 15) e domani in gara partirà dalla 17/a posizione. Vettel è stato tradito dal traffico nell'ultimo giro utile. (ANSA).