Migrante molesta ragazza su un treno, Lega "Tolleranza zero"

CAGLIARI, 05 SET - Una ragazzina di 17 anni è stata molestata da un migrante ospite di una struttura di accoglienza a Villaspeciosa, nel Sulcis. L'autore dell'episodio, un 24enne algerino, è stato identificato dai carabinieri di Iglesias e denunciato per violenza sessuale. Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore della Lega in Sardegna, chiede "tolleranza zero" e annuncia una interrogazione urgente alla ministra dell'Interno Lamorgese. All'esponente del governo, il parlamentare del Carroccio chiede " fin da ora di intervenire perché il colpevole sia trattenuto in carcere o espulso per direttissima dall'Italia, prima che le consuete lungaggini giudiziarie gli consentano di ripetere le sue molestie a danno di altre ragazze". Il fatto è avvenuto mercoledì sera sul treno per Villaspeciosa. La ragazzina è stata avvicinata da tre migranti, tutti ospiti che stavano facendo rientro nella struttura di accoglienza, e uno di loro l'ha molestata. Una volta in stazione, la 17enne ha chiamato il 112 denunciando l'accaduto. I tre sono stati fermati e per il 24enne è scattata la denuncia. Da quanto si apprende, tutti avevano già ricevuto il decreto di espulsione e devono ora lasciare l'Italia. (ANSA).