Hit parade, Irama debutta in vetta con Crepe

ROMA, 04 SET - Crepe, il nuovo EP di Irama uscito il 28 agosto per Warner Music, entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti questa settimana secondo Fimi-Gfk. Un risultato che si aggiunge al successo del singolo Mediterranea, il brano musicale più ascoltato in Italia questa estate su Spotify, con oltre 63 milioni di stream. Scivola al secondo posto Guè Pequeno con il suo Mr. Fini, davanti ad Ernia con Gemelli. New entry in quarta posizione Rtl Power Hits Estate 2020, la compilation con tutti i successi della stagione estiva. Stabile in quinta posizione Geolier, con Emanuele (Marchio registrato), davanti a Tedua con Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia, mentre risalgono di un gradino e sono settimi i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'Hype Ringo Starr (da 74 settimane in classifica). Chiudono la top ten Tha Supreme con 23 6451, Marracash con Persona e la new entry Katy Perry con Smile, sesto album da studio dell'artista statunitense. Tra i singoli, si conferma in prima posizione a Un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena. Rivoluzione nella classifica dei vinili, con il podio occupato da tre new entry: Mr. Simpatia di Fabri Fibra, I'm Only Dancing (The Soul Tour 74) di David Bowie e Arnold Lane degli eterni Pink Floyd. (ANSA).