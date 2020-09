Albero su tenda: Torino, ultimo saluto alle due sorelline

TORINO, 04 SET - Palloncini bianchi liberati in cielo per l'ultimo saluto a Malak e Janna Lassiri di 14 e 3 anni, le sorelline uccise da un albero caduto sulla loro tenda del campeggio di Marina di Massa lo scorso 30 agosto. I funerali oggi pomeriggio al cimitero islamico Parco di Torino. Intorno alle due bare bianche, non solo l'intera comunità musulmana e il proconsole del Marocco, anche la sindaca di Torino Chiara Appendino, che è stata vicina al padre delle due bambine alla fine della funzione. (ANSA).