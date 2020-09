Covid sul set di Batman, Pattinson è positivo

NEW YORK, 03 SET - Covid sul set di "Batman": la Warner ha confermato che Robert Pattinson, la star che interpreta la parte dell'uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. Lo riporta "Variety". Il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato chiuso. Pattinson è in isolamento. (ANSA).