Silvio Berlusconi positivo al Covid 19: è in isolamento domiciliare

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele, gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore, anche lui risultato positivo la scorsa settimana e ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele.

La conferma arriva anche dal partito: in seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso - concludono le stesse fonti - a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.