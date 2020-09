L.elettorale: Delrio, ora avanti con ampie riforme

ROMA, 02 SET - "Siamo molto soddisfatti per la calendarizzazione della legge elettorale e della legge Fornaro, dopo che anche il Senato ha calendarizzato la legge con il voto ai diciottenni per il Senato. Chiedevamo una accelerazione sulle riforme e l'accelerazione c'è stata, quindi il patto della maggioranza sulle riforme tiene". Lo ha detto ai giornalisti il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio dopo che la conferenza dei capigruppo ha calendarizzato in Aula la legge elettorale per il 28 e la legge Fornaro per il 25 settembre. "Ora - ha aggiunto Delrio - possiamo andare avanti con un disegno più ampio sulle riforme, con l'introduzione della sfiducia costruttiva e dei poteri del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i ministri". (ANSA).