Impennata Covid, stretta su visite e attività ospedali sardi

CAGLIARI, 02 SET - L'aumento della curva dei contagi da Covid-19 mette a rischio gli ospedali sardi e costringe le autorità sanitarie a intervenire con una nuova stretta. Così a partire da domani verranno sospese temporaneamente le visite dei parenti dei pazienti ricoverati nei tre presidi dell'azienda Brotzu di Cagliari: San Michele, Microcitemico e Businco. "Sino a diversa disposizione di questa direzione generale - spiega il commissario straordinario del Brotzu Paolo Cannas - l'accesso è temporaneamente sospeso, per il tempo strettamente necessario alla comprensione dell'evoluzione della curva epidemiologica. Sarà oggetto di valutazione da parte dei direttori di stabilimento ospedaliero la concessione di deroghe rispetto a casi specifici ove è imprescindibile la presenza di un visitatore. Il divieto di ingresso è esteso anche agli informatori scientifici. Dal sud al nord dell'Isola, dove si sono registrati i maggiori focolai legati alla movida di Ferragosto. L'Ats ha infatti già congelato di nuovo attività e prestazioni (se non urgenti) negli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena, oltre ad aver sospeso le visite. Saranno garantite le prestazioni per i pazienti oncologici e tutti i servizi essenziali, sul resto si ritorna, seppure provvisoriamente, alle misure più severe che hanno bloccato per mesi l'attività sanitaria. (ANSA).