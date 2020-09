Coronavirus: Pechino, da domani tornano voli internazionali

PECHINO, 2 SET - La città di Pechino avrà da domani nove voli internazionali diretti con otto Paesi, i primi dopo il blocco deciso per contenere il Covid-19, nell' ambito di un percorso di progressivo ritorno alla normalità: lo ha annunciato la Civil Aviation Administration, precisando che gli sviluppi riguardano Thailandia, Cambogia, Pakistan, Grecia, Danimarca, Austria, Svezia e Canada. La misura è stata decisa sulla scia del contenimento della pandemia, evitando così il passaggio intermedio della quarantena da rispettare in altre città cinesi prima di poter raggiungere la capitale. Secondo le autorità sanitarie, il periodo d'isolamento di 14 giorni all'arrivo sarà centralizzato per poter effettuare gli esami clinici necessari, mentre due test all'acido nucleico saranno fatti su tutti i passeggeri. (ANSA).