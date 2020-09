Charlie Hebdo ripubblica caricature di Maometto

PARIGI, 01 SET - Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ripubblica oggi le caricature di Maometto che ne avevano fatto un bersaglio del terrorismo islamico: lo ha annunciato il giornale alla vigilia dell'apertura del processo per l'attentato che nel gennaio 2015 fece 12 vittime nella sua redazione. "Non chineremo mai la testa, non rinunceremo mai", spiega il direttore di Charlie, Riss, nel numero in edicola la cui copertina riprende le contestate caricature del Profeta. (ANSA).