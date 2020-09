Giardiniere muore folgorato in una villa a Porto Rotondo

OLBIA, 01 SET - Un giardiniere di Olbia, Flavio Pellegrino, 62 anni, è morto folgorato all'interno di una dependance di servizio di una villa a Porto Rotondo. I carabinieri del reparto territoriale di Olbia, poco dopo mezzanotte, hanno ritrovato il suo corpo ormai privo di vita e ancora attaccato a un'autoclave dalla quale con ogni probabilità è partita la scarica letale. Le persone che si trovavano nella villa non si erano accorte che lui fosse ancora lì, dato che è molto frequente la presenza di manutentori e che il punto in cui si trovava risulta piuttosto isolato. A dare l'allarme erano stati invece i parenti, che non l'avevano visto tornare a casa dopo essere uscito per degli impegni lavorativi mattutini. La Procura di Tempio Pausania, che sta coordinando le indagini dei militari, ha sequestrato l'area e disposto perizie tecniche sull'autoclave. (ANSA).