Toscana, 73 nuovi casi, 11 dall'estero

FIRENZE, 31 AGO - Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana (totale 11.858) con età media di 38 anni e 11 di essi ricollegabili a rientri dall'estero (solo uno per vacanza, dalla Croazia) mentre cinque da altre regioni italiane (Sardegna ed EmiliaRomagna). Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi (totale 1.141) mentre i guariti crescono a quota 9.143 (+2) fra 147 guariti 'clinici' in attesa di negativizzazione e 8.996 guarigioni virali, con doppio tampone negativo. I test eseguiti hanno raggiunto quota 539.518 (4.438 su ieri, in calo di circa 2.000 sulle ultime medie giornaliere, ma era domenica). Gli attualmente positivi sono oggi 1.574, +4,7% rispetto a ieri di cui 1.514 sono curati in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+64), e 60 ricoverati in ospedale con aumento dei pazienti in terapia intensiva (da cinque a otto in un giorno dopo una sostanziale stabilità tenuta a valori più bassi nell'ultimo periodo). Ci sono poi 3.734 persone (+47 su ieri, pari al +1,3%) in quarantena con sorveglianza attiva delle Asl perché, pur negative, hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).