Jolie, racconto i bambini che vogliono cambiare il mondo

ROMA, 31 AGO - Rappresentare "i bambini di oggi che vogliono cambiare il mondo" e "le giovani generazioni che sono molto coinvolte nella difesa dell'habitat naturale. I bambini come Julia (interpretata nel film da Ariana Greenblatt) sanno quello che succede agli animali, agli elefanti e ai gorilla e sono arrabbiati, vogliono dire la loro sulla preservazione degli animali. E' importante nel film mostrare come l'azione possa portare un cambiamento". E' uno dei motivi, spiega Angelina Jolie, che l'ha spinta a dare voce nella versione originale a uno degli animali protagonisti (la saggia elefantessa Stella) e a coprodurre il family movie 'L'unico e Insuperabile Ivan', mix di live action e cgi, firmato da Thea Sharrock che ha debuttato in Italia al Giffoni Film Festival e sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. Il film, che ha fra i doppiatori italiani Paola Minaccioni, Stefano Fresi e Federico Cesari, è l'adattamento dell'omonimo bestseller per bambini di Katherine Applegate, ispirato alla vera storia di Ivan, gorilla silverback che dopo essere stato rapito dai bracconieri in Congo, ha passato 27 anni come attrazione in gabbia in un centro commerciale prima di poter trovare, grazie a una mobilitazione popolare, una nuova più adeguata 'casa'. A doppiare il protagonista gorilla nel film è Sam Rockwell, convinto che "Ivan possa insegnarci qualcosa di bello anche su come attraversare il momento di isolamento che stiamo vivendo". Ad esempio, "far affidamento sugli amici e la famiglia" chiosa Danny DeVito, che dà voce a Bob, cane randagio, diventato miglior amico di Ivan. Proprietario degli animali è Mack (interpretato da Bryan Cranston). Sua confidente l'elegante barboncina Snickers, che ha la voce di Helen Mirren. (ANSA).