Graduale ripresa treni in Trentino Alto Adige

BOLZANO, 31 AGO - Dopo l'ondata di maltempo in Trentino Alto Adige la circolazione ferroviaria sta gradualmente tornando alla normalità dopo la riattivazione di questa mattina alle 10.30 fra Trento Roncafort e Mezzocorona e fra Bressanone e Ponte Gardena (linea Verona - Brennero), interrotte a causa del maltempo e dell'allarme diramato dalla Protezione Civile. Proseguono le attività propedeutiche alla riapertura della linea Fortezza - San Candido, interrotta in via precauzionale fra Valdaora e San Candido, informa Rfi. (ANSA).