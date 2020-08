Scuola: da domani al via lezioni recupero

ROMA, 31 AGO - Partiranno da domani - in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole - i corsi per i recuperi degli apprendimenti degli studenti. Nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una nota di chiarimento nella quale ricorda tra l'altro che il recupero degli apprendimenti non è "un mero adempimento formale", ma nasce dalla "necessità di garantire l'eventuale riallineamento degli apprendimenti dato il particolare anno scolastico vissuto da marzo a giugno dai nostri ragazzi". "Lo sforzo compiuto lo scorso anno scolastico è stato considerevole ed è stato per molti versi esemplare di come comunità educanti coese abbiano dato una pronta risposta alla necessità di garantire, seppure in una situazione drammatica, il diritto all'istruzione", ricordava la nota, "si tratta ora di recuperare ciò che si è inevitabilmente perso". (ANSA).