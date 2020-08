Maltempo: albero su tenda in camping, muore bimba di 3 anni

MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA), 30 AGO - Una bambina di 3 anni è morta travolta dalla caduta di un albero su una tenda in un campeggio di Marina di Massa (Massa Carrara) dove si trovava con i genitori e le sorelle per una vacanza. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da parte del 118 e il medico ha dovuto constatare il decesso. Inoltre è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale una sorella di 14 anni, mentre un'altra di 19 anni ha riportato contusioni e non è stato necessario il ricovero. I genitori sono rimasti illesi. Secondo quanto si apprende l'albero si è abbattuto sulla tenda durante un temporale con vento molto forte. La famiglia è di origine marocchina e risiede in Italia nel Torinese. I familiari oltre ad aver affittato un bungalow per la vacanza nel campeggio, avrebbero poi installato anche la tenda accanto, così da avere altro spazio dove trascorrere la notte, in particolare per le figlie. L'incidente è avvenuto verso le 7. (ANSA).