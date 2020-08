Coronavirus, Budapest chiude le frontiere da settembre

BUDAPEST, 28 AGO - L'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest. La misura verrà adottata per rispondere al notevole aumento dei contagi da Covid negli ultimi giorni, ha annunciato il vice-premier Gergely Gulyas dopo una riunione del governo. "Nessun cittadino straniero potrà entrare in Ungheria da quel giorno, salvo qualche eccezione da precisare ancora", ha aggiunto. Gli ungheresi che tornano dall'estero, dovranno presentare due test negativi, altrimenti dovranno restare in quarantena per due settimane. Secondo Gulyas, l'aumento dei contagi avviene attraverso il traffico con l'estero ed è determinato dal ritorno degli ungheresi in vacanza e da viaggiatori stranieri che portano il virus nel Paese. (ANSA).