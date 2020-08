Lukashenko, sì a dialogo con opposizione ragionevole

MOSCA, 27 AGO - Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha annunciato di essere pronto a stabilire un dialogo con i collettivi sindacali, gli studenti e i membri "ragionevoli" dell'opposizione, ma ha detto che ciò non avverrà sotto la pressione delle proteste di piazza. "Non parleremo con i mascalzoni che commettono oltraggi, che vagano per le strade e gridano di volere il dialogo. Non vogliono alcun dialogo. Nessuna delle autorità si siederà con i manifestanti di strada", ha dichiarato Lukashenko. "Se ci sono persone ragionevoli nell'opposizione che vedono il loro Paese come libero e indipendente, sono benvenute a esprimere la loro posizione, ma non per strada". Lo riporta Interfax. (ANSA).