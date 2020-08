Coronavirus: Usa, oltre 200 mila morti entro il 19 settembre

ROMA, 28 AGO - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti dovrebbe superare quota 200 mila entro il prossimo 19 settembre: è la stima combinata dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia Usa per la protezione della salute. Attualmente, secondo i dati della Johns Hopkins University, i morti nel Paese sono 180.844. Secondo quanto riporta la Cnn, i Cdc stimano che nelle prossime tre settimane circa i decessi negli Usa aumenteranno a 200.292, con una possibile forchetta tra 195.824 e 207.269. La precedente stima combinata dei Cdc, pubblicata il 20 agosto, prevedeva un totale di circa 195.000 morti negli Usa entro il 12 settembre. (ANSA).