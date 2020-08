Covid: Francesco Merloni positivo dopo vacanza Sardegna

FABRIANO (ANCONA), 28 AGO - L'imprenditore Francesco Merloni, fondatore e presidente onorario di Ariston Thermo Group, ex parlamentare ed ex ministro dei Lavori pubblici, 94 anni, è risultato positivo al covid 19 dopo una vacanza in Sardegna con la famiglia ed è ora ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono buone. Positivi, secondo quanto risulta all'ANSA, anche altri componenti della famiglia, tra cui il figlio Paolo, presidente esecutivo di Ariston Thermo, che sono in isolamento domiciliare a Fabriano. Altri parenti, non positivi, sono in quarantena volontaria. Merloni ha accusato alcuni sintomi, come la febbre, nei giorni scorsi al ritorno da un periodo trascorso nella casa di famiglia a Porto Cervo, riferisce oggi l'edizione locale del Resto del Carlino, ed è stato ricoverato ad Ancona per motivi precauzionali. (ANSA).