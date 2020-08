Milly Carlucci, a Ballando positivo anche Daniele Scardina

ROMA, 27 AGO - "Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'interno del cast di Ballando con le Stelle, dopo la positività al covid-19 già accertata per il ballerino Samuel Peron. Il pugile, di ritorno dalla Sardegna, - spiega la conduttrice - "ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c'è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente", ha augurato Milly. "Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio. Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza". "Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di potare la mascherina", ha concluso Milly Carlucci. (ANSA).