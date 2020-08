Tromba d'aria su spiaggia in Salento, 5 feriti

SALVE, 25 AGO - Cinque persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla spiaggia di Pescoluse, marina di Salve, nel basso Salento. Lo confermano i carabinieri. I cinque feriti sono stati portati all'ospedale di Tricase. Hanno riportato quasi tutti lievi contusioni. I più gravi sono una ragazza di 21 anni e un uomo 56 anni. Quest'ultimo è il gestore di un hotel che noleggia ombrelloni sulla spiaggia ed ha riportato una profonda ferita lacero contusa alla testa perché è stato colpito da un pezzo di legno divelto dal vento da una torretta. Tutto è accaduto in pochi minuti tra il fuggi fuggi dei bagnanti. La tromba d'aria si è abbattuta su oltre 400 metri di costa, in un tratto di spiaggia libera antistante piazza Parco dei Gigli. Danneggiate le attrezzature di alcuni stabilimenti balneari: ombrelloni, lettini e sedie a sdraio sono stati scaraventati in acqua. (ANSA).