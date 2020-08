Regionali, Zingaretti,voto importante per scenari futuri

ASCOLI PICENO, 24 AGO - "Quando si vota in sette Regioni ci sono sempre ripercussioni nella politica italiana, sulla destra, sul centrodestra, in linea di massima su tutti. Sarà un pronunciamento importante. Perciò non condivido gli opposti estremismi: sbaglia chi dice che è un referendum sul Governo perché non è vero, ma anche chi dice che al contrario si vota solo per il territorio. Sono opposte posizioni, entrambe parziali, perché un voto così importante in sette regioni, sarà anche un voto importante per gli scenari futuri della politica italiana". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa ad Ascoli Piceno, Insieme al candidato presidente della Regione Marche Maurizio Mangialardi. (ANSA).