Gualtieri: con Sure 5,5 miliardi di risparmio in interessi

ROMA, 24 AGO - "Nell'ambito del programma Sure, la Commissione europea ha riconosciuto al nostro Paese 27,4 miliardi di euro, l'importo maggiore fra quelli assegnati ai diversi Stati europei. La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio, fa esplicito riferimento alle principali misure attuate dal Governo per sostenere il lavoro e l'occupazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sottolineando che "grazie a questo finanziamento, realizzato attraverso l'emissione di titoli comuni europei, il risparmio per le casse dello Stato nell'arco dei 15 anni di maturità può essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo di euro". "È l'Europa della solidarietà e del lavoro che prende forma", ha aggiunto il ministro. (ANSA).