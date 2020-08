Schiacciato dal cancello, muore l'ex titolare di un'azienda

LECCO, 21 AGO - Incidente mortale questo pomeriggio alla "Gruppo Manzoni", azienda familiare di prodotti alimentari di Verderio, centro della Brianza in provincia di Lecco. L'ex titolare, Franco Manzoni di 78 anni, di Barzanò (Lecco), si trovava accanto alla pesante cancellata dell'azienda, forse per occuparsi della manutenzione, quando per cause ora al vaglio dei carabinieri di Merate (Lecco), è rimasto schiacciato sotto il peso della struttura che potrebbe essere uscita dai binari. Vani i soccorsi delle unità subito intervenute sul posto. L'uomo è morto praticamente sul colpo. (ANSA).