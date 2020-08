Hit parade, Guè Pequeno ancora in vetta

ROMA, 21 AGO - Tornato in vetta una settimana fa con Mr. Fini, il suo ottavo album, Gue' Pequeno consolida il suo primato mantenendo la prima posizione nella classifica dei dischi piu' venduti della settimana secondo Fimi-Gfk. E non è il solo perché a una settimana di distanza, nella calura del ferragosto confermano le loro posizioni anche Ernia, ancora secondo con Gemelli, e il rapper Tedua terzo con l'album Vita Vera Mixtape, ricco di collaborazioni con nomi di primo piano della scena rap e trap italiana. Quarto, come già la scorsa settimana Tha Supreme che con 23 6451 aveva scalzato Lazza con il mixtape J, raccolta di inediti con molte collaborazioni, da quindici giorni inchiodata in quinta posizione. Qualche sommovimento arriva invece nella seconda parte della top ten, dove la sesta posizione è occupata questa settimana da Geolier con Emanuele (marchio registrato) che scalza i Deep Purple, precipitati con il loro Whoosh!! addirittura al 34esimo posto della classifica. Seguono in settima posizione Ghali con Dna e poi Marracash che guadagna due posizioni con Persona. Al nono posto con Fuori dall'Hipe Ringo Star si infilano i Pinguini Tattici Nucleari, oggi ospiti al Festival di Giffoni. Chiude, recuperando ben tre posizioni, la romana Elodie. Tra i singoli, si conferma in prima posizione a Un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena. Tra i vinili invece, ritroviamo in vetta (anche qui una conferma) Whoosh! dei Deep Purple. (ANSA).