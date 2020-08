Undicenne cade da tetto rimessa a Moie mentre gioca

MAIOLATI SPONTINI, 21 AGO - Un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito ieri sera a Moie di Maiolati Spontini (Ancona), in un incidente di gioco. Il minorenne stava probabilmente giocando al parkour con amici: con l'aiuto di un bancale si sarebbe arrampicato sul tettuccio di una rimessa adiacente la palestra del polo scolastico di via Trento. E' caduto da un'altezza di tre metri e si è ferito alla testa. Ai sanitari che lo hanno soccorso è apparso cosciente, ma in gravi condizioni; è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette dove è stato medicato con numerosi punti di sutura. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. (ANSA).