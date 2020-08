Coronavirus: Gb allarga obbligo quarantena ad altri 3 Paesi

ROMA, 20 AGO - Londra ha stabilito che i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito da Croazia, Austria e Trinidad e Tobago dovranno ora restare in quarantena per 14 giorni, ha reso noto oggi il segretario dei trasporti. Grant Shapps, riferisce Bbc News online, ha twittato che la misura entrerà in vigore sin dalle 04:00 di sabato. Allo stesso tempo, Shapps ha annunciato che le persone in arrivo dal Portogallo, che era sulla lista della quarantena obbligatoria, non dovranno invece più auto-isolarsi, dopo che nel Paese e' stato registrato un calo dei nuovi casi di Covid-19. (ANSA).