Romiti: funerali a Cetona, delegazione Fiat con bandiera

CETONA (SIENA), 20 AGO - A Cetona (Siena) per l'ultimo saluto a Cesare Romiti stanno arrivando i primi amici e conoscenti. Si stanno ritrovando in piazza Garibaldi, nel centro del borgo storico del senese, in attesa che inizi la funzione religiosa che sarà officiata da don Piero Barbieri, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo. Il sacerdote racconta all'ANSA di avere "un buon ricordo" dell'amministratore delegato e presidente della Fiat ai tempi dell'Avvocato Gianni Agnelli, "veniva a messa spesso qui, almeno fino a quando la malattia glielo ha impedito". A Cetona, dove Romiti con i suoi figli aveva da molti anni rilevato una tenuta, è arrivata anche una rappresentanza della Fiat con al seguito la bandiera aziendale. (ANSA).