Coronavirus: crescono i contagi nel focolaio di Roccamonfina

CASERTA, 20 AGO - Continuano a crescere i contagi nel Casertano: sono 90 i positivi attuali rispetto ai 74 di 24 ore fa. La situazione maggiormente monitorata è a Roccamonfina, dove il focolaio accesso da tre ragazzi rientrati da una vacanza in Grecia si sta estendendo; sono ora 19 le persone positive, con cento tamponi già praticati e altri che verranno effettuati nelle prossime ore. Qualche preoccupazione anche nel vicino comune di Sparanise, dove verrà probabilmente chiuso un bar frequentato da uno dei giovani di Roccamonfina risultato positivo. Altri comuni dove i rientri dalle vacanze hanno provocato la diffusione del contagio sono Teverola, dove si contano nove persone positive, e Aversa, dove i positivi sono cinque. Nessuno dei contagiati è comunque in condizioni preoccupanti, si tratta però di situazioni su cui si mantiene un'attenzione alta, anche perché i ragazzi da cui il contagio sarebbe partito, si sono attivati per il tampone solo alcuni giorni dopo il rientro. (ANSA).