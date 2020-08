Usa 2020: Obama, per Trump presidenza come reality show

WASHINGTON, 19 AGO - "Donald Trump non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno comune, nell'usare l'eccezionale potere del suo ufficio per aiutare qualcuno tranne se stesso e i suoi amici. Nessun interesse nel trattare la presidenza come tutto fuorché un altro reality show che può usare per ottenere l'attenzione che desidera": lo afferma Barack Obama nelle anticipazioni del suo discorso alla terza serata della convention dem. (ANSA).