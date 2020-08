Apple record, vale 2.000 miliardi di dollari

NEW YORK, 19 AGO - Apple dei record. I titoli volano, segnando un balzo del 59% nel 2020, e Cupertino raggiunge una capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari, divenendo la prima società americana a toccare il traguardo. Ad Apple ci sono voluti 42 anni per arrivare a valere 1.000 miliardi di dollari, ma le sono serviti solo due anni per arrivare ai 2.000 miliardi. (ANSA).