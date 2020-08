Mentana riparte, il 21 la prima Maratona

ROMA, 19 AGO - Tre settimane di vacanza sulle Dolomiti per ricaricare le pile dopo una stagione molto complessa e ripartire subito verso un autunno che si annuncia caldissimo. "Il referendum e le elezioni amministrative segneranno il passaggio televisivo dall'estate all'autunno, la vera ripresa del tavolo politico televisivo", dice all'ANSA il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che si appresta a riprendere la conduzione dell'edizione serale e a ripartire con le sue maratone e gli speciali di Bersaglio Mobile. "Faccio sempre per quanto posso vacanze in montagna per ossigenarmi - racconta -. La montagna ti fa sentire piccolo, ha tante valenze sia fisiche che psicologiche che sono per me molto positive. Cammino anche perché posso stare da solo e pensare. Dopo una stagione lunghissima, durissima e monotematica, sentivo il bisogno di staccare un po' e tre settimane di vacanza sono state un toccasana. Torno con le pile ricaricate". Il 21 settembre è prevista la prima Maratona fino al giorno successivo. "Andremo avanti fino a quando non ci saranno i risultati. Prima lo spoglio del referendum, poi le elezioni regionali e locali. E' un evento che diventerà sempre più importante man mano che si avvicina la data" . A seguire toccherà alle elezioni americane. "La mia prima maratona è del 1988 al Tg1, con le elezioni americane e la vittoria di George Bush padre", sottolinea Mentana, che era già a La7 quando raccontò la vittoria di Donald Trump. "Per un europeo Trump è difficile da apprezzare, ma penso che non sia segnato il destino delle prossime elezioni, perché c'è sempre un'America che vede nei democratici una parte dell'establishment e ha una vocazione a seguire gli istinti primari". (ANSA).