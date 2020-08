Regionali, lista unica Pd-Articolo 1 in Liguria per Sansa

GENOVA, 19 AGO - Partito Democratico e Articolo Uno alle elezioni regionali in Liguria presenteranno una lista unitaria di candidati, ricucendo la scissione del 2017, per sostenere a fianco del M5S la candidatura del giornalista Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione. La lista ufficiale dei candidati, di cui 26 in quota Pd e 4 Articolo Uno, è stata presentata stamani a Genova dal vicesegretario nazionale del Pd Andrea Orlando e dal coordinatore nazionale di Articolo Uno Arturo Scotto, insieme all'ex ministro Roberta Pinotti, ai segretari regionali dei due partiti, Simone Farello e Moreno Veschi, e allo stesso Sansa. "Una lista con tanto rinnovamento e con persone 'pronte' da subito per il governo della Regione", sottolinea Farello. "In Liguria nasce un esperimento importante, la ricomposizione della sinistra democratica, che nel corso degli ultimi anni è stata per troppo tempo divisa", commenta Scotto. "Dobbiamo chiedere 'scusa' agli elettori del centrosinistra per averci messo così tanto tempo, però le scuse vanno attenuate con una considerazione: non c'è nessun processo vero che non implichi una serie riconsiderazione di se stessi, una fatica e noi la fatica l'abbiamo fatta per mettere insieme le principali forze che si oppongono alla destra", rimarca Orlando le lunghe trattative con il M5S per stringere un'intesa in Liguria. Tra i candidati nei collegi: a Genova la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, l'ex direttore sanitario del Gaslini Silvio Del Buono, l'ex candidata alle elezioni europee Angela Radicchi, i consiglieri regionali uscenti, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Pippo Rossetti, i consiglieri comunali Alberto Pandolfo e Claudio Villa, alla Spezia l'ex primario dell'ospedale di Sarzana Pieraldo Canessa e la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, a Savona l'infermiera Ilaria Pietropaolo e il consigliere regionale uscente Mauro Righello, a Imperia l'ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. (ANSA).