Ricci, bene Conte, proviamoci fino alla fine

PESARO, 19 AGO - "Conte ha ragione da vendere, le forze di governo si presentino insieme soprattutto in Regioni come le Marche che saranno determinanti per il risultato nazionale". Lo afferma il sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci. "L'obiettivo delle regionali di Salvini e della Meloni è solo di dare una botta al Governo - continua -. Chi vuole sostenere il governo Conte ha solo la strada dell'unità. Per questo faccio l'ennesimo appello ai 5 stelle: nelle Marche ci sono tutte le condizioni per chiudere un accordo con Maurizio Mangialardi presidente e Mercorelli vice (oppure riconoscere a M5s un ruolo specifico). Dopo l'emergenza Covid 19 abbiamo un progetto di rinascita da scrivere insieme grazie alle risorse del Recovery fund; e siamo anche in grado di garantire le richieste di discontinuità e cambiamento che M5s richiede. Facciamo delle Marche il vero laboratorio nazionale e non avvantaggiamo la destra estrema della marcia su Roma. Oggi sarà una giornata decisiva - conclude Ricci -, proviamoci fino alla fine". (ANSA).