Iran: Rohani, 'gli individui alla Casa Bianca non dureranno'

TEHERAN, 19 AGO - "La tirannica amministrazione americana e le politiche come le sanzioni non dureranno a lungo, perché gli individui oppressivi alla Casa Bianca non rimarranno in carica per sempre". Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani durante la riunione settimanale del suo governo. "Le sanzioni verranno eliminate, perché abbiamo resistito - ha aggiunto Rohani, citato dall'agenzia Irna -. Le autorità della Casa Bianca si trovano davanti ad una situazione difficile e hanno capito pienamente che si muovono in una direzione sbagliata". Il 14 agosto scorso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato una risoluzione proposta dagli Usa per estendere l'embargo sulle vendite di armi all'Iran, in scadenza il prossimo ottobre sulla base dell'accordo sul nucleare del 2015. La proposta ha ricevuto solo due voti a favore, mentre gli astenuti sono stati 11 e i contrari 2, la Cina e la Russia. (ANSA).