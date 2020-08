Coronavirus, nelle Marche 15 positivi su 810 nuove diagnosi

ANCONA, 18 AGO - Sono 15 i casi positivi al coronavirus su 810 tamponi nel percorso nuove diagnosi registrati nelle Marche nelle ultime 24ore: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.127 tamponi, di cui 810 nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti. I casi positivi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. (ANSA).