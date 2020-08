Cluster a Porto Rotondo, 6 ragazzi positivi

ROMA, 17 AGO - Sei ragazzi romani sono risultati positivi al rientro da Porto Rotondo in Sardegna. Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell'8 agosto. Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. La Asl Roma 1, sottolinea che in merito al focolaio della casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore si registrano otto operatori positivi. (ANSA).