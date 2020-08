Bielorussia: Putin 'fiducioso' in 'soluzione rapida'

MOSCA, 15 AGO - Il Cremlino è "fiducioso" che in Bielorussia si trovi una "rapida" soluzione alla crisi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico con il leader bielorusso Alexander Lukashenko. "Le due parti hanno espresso la loro fiducia in una risoluzione rapida dei problemi in atto" in Bielorussia, ha indicato la presidenza russa dopo il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Aleksander Lukashenko. (ANSA).