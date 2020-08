Ragazza picchia coetanea e amici filmano

MOLFETTA (BARI), 15 AGO - Una adolescente sorprende una coetanea alle spalle, l'afferra per i capelli e la fa cadere: una volta a terra la schiaffeggia con violenza, le dà un calcio sulla nuca e poi la colpisce in testa con un telefonino mentre la riempie di insulti. L'aggressione, avvenuta la sera del 10 agosto a Molfetta, è stata ripresa dagli amici della ragazza violenta con un telefono cellulare e il video è stato postato sul web da dove è stato rimosso dopo alcuni giorni. Alla scena, impietrita dalla paura, ha assistito un'amica della vittima. "Mi confronterò con i carabinieri ai quali spettano le indagini sull'episodio specifico - spiega all'ANSA il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - per quanto riguarda il ruolo del Comune ricordo alle famiglie e ai ragazzi che abbiamo attivato un servizio di consulenza psicologica in tutte le scuole, che ripartirà a settembre". "Il bullismo - conclude - è un fenomeno in crescita in tutto il mondo, e faccio un appello alle famiglie affinché imparino a intercettare comportamenti che possano essere un campanello d'allarme". (ANSA).