Ferragosto: a Bari multe e denunce

BARI, 15 AGO - Controlli nelle zone della movida e sulle spiagge baresi, per verificare il rispetto delle norme anti Covid, sono stati eseguiti la scorsa notte dalla Polizia locale di Bari in collaborazione con la Polizia di Stato e la Guardia costiera. Nel corso degli accertamenti sono state eseguite anche decine di ispezioni in esercizi pubblici, in seguito alle quali sono state elevate sette sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione da parte degli addetti alla somministrazione e vendita, e a due clienti che non usavano le mascherine nei locali. Numerosi i controlli per la sicurezza stradale con etilometri e 'drug test', nel corso dei quali un quarantenne barese, con un tasso alcolemico superiore quattro volte a quello consentito, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, il nucleo di infortunistica stradale ha rilevato un incidente tra una bici e una moto: il centauro, un 15enne, è ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Bari e rischia di perdere un occhio. (ANSA).