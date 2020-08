Lombardia, no isolamento per chi rientra dall'estero

MILANO, 14 AGO - "Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta": lo precisano il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Nessuna quarantena dunque ma "l'adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie" come l'uso sempre della mascherina e la "limitazione allo stretto necessario degli spostamenti". "L'introduzione di tali modalità - spiegano in una nota - deriva dal fatto che la situazione dei contagi in Lombardia è tutt'ora sotto controllo e in considerazione dell'imminente inizio delle attività lavorative per chi rientra dalle vacanze. Resta inteso che in presenza di sintomi è opportuno contattare con urgenza il proprio medico di base". (ANSA).