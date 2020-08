Migranti: ancora sbarchi in Sardegna, 11 su tratta algerina

CAGLIARI, 14 AGO - Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Tra ieri notte e questa mattina sono arrivati undici algerini. Durante la notte un barchino con a bordo sette migranti è stato bloccato dalla motovedetta della Guardia di finanza al largo di Sant'Antioco. Gli algerini sono stati trasferiti in porto e affidati ai carabinieri. Alle 8:30 di oggi altri quattro algerini sono stati rintracciati dai militari dell'Arma al porticciolo di Teulada. Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove gli agenti dell'Ufficio stranieri li identificheranno. saranno poi visitati e rimarranno nel Cpa in quarantena per l'emergenza coronavirus. (ANSA).