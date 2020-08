Trump annuncia 'accordo di pace storico' Israele-Emirati

WASHINGTON, 13 AGO - "Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi": Donald Trump ha annunciato cosi' su Twitter l'accordo tra i due Paesi per stabilire piene relazioni diplomatiche come parte di una intesa per fermare l'annessione delle terre occupate perseguita dai palestinesi per il loro futuro Stato. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ritwittato l'annuncio di Trump aggiungendo "una giornata storica". Israele ha accettato di sospendere l'annessione di parti della Cisgiordania in cambio della normalizzazione dei legami con gli Emirati Arabi Uniti. La vicenda è contenuta nel comunicato congiunto tra Israele, Emirati e Usa. (ANSA).