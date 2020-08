ROMA, 13 AGO - Nella pazza estate del calcio d'agosto l'Atalanta tallona la Juve negli ascolti: i nerazzurri di Gasperini, che nel match di ieri contro il Paris Saint-Germain hanno visto sfumare negli ultimi minuti l'accesso alle semifinali di Champions League, hanno incollato al piccolo schermo 6,3 milioni di appassionati, dei quali 5,1 milioni su Canale 5 e 1,2 milioni sintonizzati a pagamento su Sky, pari a uno share del 34.6%. Lo scorso 7 agosto Juventus-Lione - con l'eliminazione dei bianconeri - ha raccolto in totale 6,4 milioni di spettatori (5,4 milioni su Canale 5 e 1 milione su Sky) con il 34%. L'altra squadra italiana impegnata in Champions, il Napoli, sconfitto dal Barcellona, ha avuto 3,8 milioni di spettatori su Canale 5 e 712mila su Sky. E' il quadro che emerge dall'elaborazione dei dati Auditel da parte dell'Osservatorio dello Studio Frasi. Tra gli abbonati a Sky, l'Atalanta ha prodotto più ascolti (1 milione 173 mila spettatori) della Juve (1 milione 60 mila). Molto alta - il 60.4% - la permanenza di chi ha seguito l'incontro con il PSG, con l'attenzione rimasta elevata fino alla fine. Sul fronte della serie A, l'Auditel incorona ancora regina la Juventus, ma quest'anno il primato è stato insidiato dall'Inter. Nel campionato che si è chiuso il 2 agosto dopo una faticosa rincorsa post-Covid, l'ascolto più elevato è stato raggiunto, sia all'andata che al ritorno, dagli incontri tra le due squadre: Inter-Juventus 3,2 milioni di spettatori e Juventus-Inter 3 milioni, entrambe in esclusiva su Sky. Nelle dieci partite più seguite, tutte su Sky, la Juve e l'Inter sono presenti sei volte, tre volte il Napoli, due il Milan e la Roma, una la Lazio. "In questa estate così anomala il calcio è un appiglio per immaginare una risalita alla vita vissuta normalmente", commenta Francesco Siliato, responsabile dell'Osservatorio dello Studio Frasi. Tra l'altro, fa notare, "gli ascolti estivi sono sempre sottostimati, ancor di più in caso di eventi: l'Auditel, infatti, non rileva gli ascolti nelle seconde case, nei bar, negli hotel e nei luoghi pubblici". (ANSA).