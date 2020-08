Aveva oltre 10mila immagini pedopornografiche, arrestato

ROMA, 13 AGO - Aveva oltre 10mila immagini pedopornografiche. Per questo un 44enne romano è stato posto agli arresti domiciliari dal Compartimento Polizia Postale di Roma, in esecuzione di provvedimento della Procura Capitolina. L'attività investigativa era partita dalla segnalazione pervenuta al Cncpo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni dalle autorità americane, attraverso il National Center for Missing Exploited Children (Ncmec), relativamente al caricamento di file di natura pedopornografica su un servizio di cloud storage e backup offerto da una nota azienda statunitense. Grazie ad un'accurata indagine, svolta dagli investigatori del Compartimento della Polizia Postale di Roma, si è giunti all'individuazione del citato responsabile; la perquisizione, eseguita su delega della Procura di Roma, e la successiva analisi dei dispositivi informatici in uso all'uomo, ha consentito di rinvenire circa 10 mila immagini e oltre 100 video aventi natura pedopornografica. (ANSA).