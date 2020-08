Usa 2020: Harris, Trump contro gli americani

WASHINGTON, 12 AGO - Nel video racconta la propria vicenda personale e quanto sua madre, una ricercatrice medica indiana che divorzio' dal marito giamaicano quando Kamala aveva sette anni, ha ispirato la sua decisione di diventare un avvocato e poi una politica. "Sono state cresciuta per agire. Mia madre sapeva che stava allevando due figlie afroamericane che sarebbero state trattate differentemente per come apparivano", spiega. "Crescendo, ogni volta che restavo turbata da qualcosa mia madre mi guardava negli occhi e mi chiedeva: 'quindi, cosa farai ora?". (ANSA).