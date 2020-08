Disney cancella Fox da logo 20th Century

NEW YORK, 12 AGO - Addio alla Fox anche nel logo degli studi tv acquistati l'anno scorso dalla Disney. Dopo aver cambiato a inizio anno il nome dello studio cinematografico, la casa di Topolino ha abolito tutto quel che ancora evocava la rete di Rupert Murdoch dal marchio 20th Century Fox. Coinvolto dal nuovo corso, oltre a quella che adesso si chiama 20th Century Television, è anche lo studio di film indipendenti Fox Searchlight Production, d'ora in poi semplicemente Searchlight Productions. Nel marzo 2019 Disney ha pagato 71 miliardi di dollari per la 20th Century Fox. Il cambio di nome, oltre a una presa di distanza dal gruppo Murdoch e da una rete tv dalle spiccate simpatie per il partito del presidente Donald Trump, mira ad evitare equivoci con il pubblico. Restano alla Fox asset come Fox Entertainment, Fox Sports e Fox News che non hanno niente a che fare con Disney. 20th Century Fox fu creata nel 1935 dalla fusione di Twentieth Century Pictures e Fox Films. Gli studi cinematografici hanno prodotto alcuni dei grandi classici della storia di Hollywood come "Guerre Stellari", "Tutti Assieme Appassionatamente" e "Mamma ho perso l'Aereo", mentre dagli studi televisivi sono usciti, tra l'altro, "I Simpson" e "Modern Family". (ANSA).