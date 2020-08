Treno deraglia in Scozia, 'incidente estremamente grave'

(ANSA-AFP) - LONDRA, 12 AGO - Un treno è deragliato oggi nel nord-est della Scozia, in una zona colpita negli ultimi giorni da inondazioni. Lo ha reso noto la polizia per i trasporti pubblici,, mentre la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di incidente "estremamente grave", senza tuttavia fornire ancora alcun bilancio di eventuali vittime. L'incidente è avvenuto a Stonehaven, nell'Aberdeenshire, nel nord est della Scozia. Il convoglio, riferisce la Bbc, formato da due locomotive e 4 vagoni, sarebbe deragliato e scivolato in un terrapieno Non ci sono al momento conferme sul numero dei feriti. Sul posto ci sono 30 veicoli di soccorso, compresa un'eliambulanza. Restano ancora da chiarire le cause del deragliamento. La Bbc riferisce ancora che nella zona forti piogge e temporali hanno causato la notte scorsa delle inondazioni e causato interruzioni nel traffico ferroviario. (ANSA-AFP).